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Опубликовано 16 октября, 15:31

Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Civic Lens, paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Civic Lens, paparazzza

Венгрия и Украина договорились вывести политические и экономические отношения на новый уровень. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил после встречи с киевским главарём Владимиром Зеленским в Брюсселе 16 октября.

Одним из ключевых вопросов стало положение венгерского национального меньшинства в Закарпатье. По словам Мадьяра, стороны приветствовали политическое соглашение об укреплении его прав.

«Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверия», — написал венгерский премьер в соцсети X.

Мадьяр также заявил о готовности Будапешта использовать все возможные дипломатические средства для достижения прекращения огня и установления прочного мира на Украине.

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Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет оказывать Киеву военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию. Он также подчеркнул важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье и сообщил, что стороны уже достигли соглашения по этому вопросу.

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Анастасия Никонорова
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