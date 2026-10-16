Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень

Венгрия и Украина договорились вывести политические и экономические отношения на новый уровень. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил после встречи с киевским главарём Владимиром Зеленским в Брюсселе 16 октября.

Одним из ключевых вопросов стало положение венгерского национального меньшинства в Закарпатье. По словам Мадьяра, стороны приветствовали политическое соглашение об укреплении его прав.

«Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверия», — написал венгерский премьер в соцсети X.

Мадьяр также заявил о готовности Будапешта использовать все возможные дипломатические средства для достижения прекращения огня и установления прочного мира на Украине.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не будет оказывать Киеву военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию. Он также подчеркнул важность соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье и сообщил, что стороны уже достигли соглашения по этому вопросу.