Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие Украине и разрешать его транзит

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не намерен оказывать Киеву военную помощь и не позволит перевозить оружие через свою территорию. Об этом глава венгерского правительства сообщил в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По словам Мадьяра, Венгрия не планирует передавать Украине вооружения. Кроме того, Будапешт не допустит транзита поставок оружия через венгерскую территорию.

Отдельно премьер-министр подчеркнул важность соблюдения прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Он также сообщил, что сторонам уже удалось достичь соглашения по урегулированию этого вопроса.

Ранее Life.ru писал, что США пригрозили Украине остановкой поставок оружия из-за ударов по НПЗ РФ. При этом официального решения о прекращении военной помощи или обмена разведданными пока не объявлено.