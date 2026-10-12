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Опубликовано 12 октября, 03:29

Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие Украине и разрешать его транзит

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter

Петер Мадьяр. Обложка © X / Magyar Péter

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не намерен оказывать Киеву военную помощь и не позволит перевозить оружие через свою территорию. Об этом глава венгерского правительства сообщил в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По словам Мадьяра, Венгрия не планирует передавать Украине вооружения. Кроме того, Будапешт не допустит транзита поставок оружия через венгерскую территорию.

Отдельно премьер-министр подчеркнул важность соблюдения прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Он также сообщил, что сторонам уже удалось достичь соглашения по урегулированию этого вопроса.

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Ранее Life.ru писал, что США пригрозили Украине остановкой поставок оружия из-за ударов по НПЗ РФ. При этом официального решения о прекращении военной помощи или обмена разведданными пока не объявлено.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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