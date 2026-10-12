Рада разрешила нацменьшинствам учиться на родном языке, но русский опять мимо

Верховная рада Украины приняла закон об образовании на языках национальных меньшинств. За документ проголосовали 266 депутатов. Его принятие должно помочь снять возражения Венгрии и разблокировать открытие двух переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз.

Закон закрепляет право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов получать образование на родном языке наряду с украинским. При этом предусмотренные документом дополнительные гарантии распространяются на языки, являющиеся официальными языками ЕС, и языки коренных народов Украины. Русский язык в этот перечень не входит.

Документ также определяет условия получения школами статуса учреждения национального меньшинства. Для этого не менее 50% учащихся плюс один ребёнок должны обучаться на соответствующем языке. По оценке украинского Министерства образования, претендовать на такой статус смогут 149 школ — около 1,2% всех учреждений общего среднего образования страны.

Кроме того, в школах, где есть хотя бы один класс с обучением на языке меньшинства, разрешат дублировать на этом языке вывески, отдельные документы и служебную документацию для соответствующего класса. Родители также смогут выступить за расширение перечня предметов, преподаваемых на украинском языке, если эту инициативу письменно поддержат не менее двух третей родителей класса.

После голосования глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал документ для передачи Владимиру Зеленскому. Следующим шагом на пути евроинтеграции Украины может стать открытие кластеров «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Украинские власти рассчитывают, что это произойдёт 13 октября.

Ранее сразу 13 административных протоколов составили на чиновников и депутатов в Одессе и Одесской области за использование русского языка при исполнении служебных обязанностей. Нарушения выявил офис уполномоченного по защите государственного языка Украины.