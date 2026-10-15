«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в составе одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 1:0 в Лиге чемпионов.

Единственный мяч во встрече второго тура общего этапа забил Фредрик Шёвольд на 52-й минуте. После пропущенного гола немецкая команда усилила давление на ворота хозяев, однако сравнять счёт так и не смогла.

Хайкин провёл на поле весь матч и помог сохранить ворота в неприкосновенности. Во втором тайме 31-летний голкипер отразил опасные удары Феликса Нмечи и Итана Нванери, не позволив сопернику отыграться.

Для россиянина эта встреча стала возвращением в Лигу чемпионов после травмы. В первом туре против мюнхенской «Баварии» Хайкина заменили в перерыве при счёте 0:0. Без основного вратаря норвежцы пропустили пять мячей и потерпели разгромное поражение.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и четырежды становился чемпионом Норвегии. В апреле 2026 года он получил гражданство этой страны. Ранее футболист защищал цвета израильских клубов, а также числился в английском «Бристоль Сити», за который не провёл ни одной игры.

Следующий матч норвежская команда проведёт 20 октября на выезде против итальянского «Наполи». В этот же день дортмундская «Боруссия» встретится в Азербайджане с «Сабахом».

Ранее Life.ru сообщал, что полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым россиянином с декабря 2021 года, забившим в Лиге чемпионов. Футболист отличился на 28-й минуте матча против испанской «Барселоны». До него последним российским автором гола в турнире был Магомед Оздоев, который в составе «Зенита» поразил ворота «Челси» в декабре 2021 года. Кроме того, Батраков стал первым россиянином после Андрея Аршавина, сумевшим забить каталонскому клубу в еврокубках.