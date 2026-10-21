«Будё-Глимт» с россиянином Хайкиным проиграл «Наполи» в Лиге чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным уступил итальянскому «Наполи» со счётом 3:4 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте благодаря голу Маттео Политано. На 27-й минуте Енс Петтер Хёуге восстановил равенство, однако перед перерывом Скотт Мактоминей вновь вывел неаполитанцев вперёд. Шотландский полузащитник отличился на 41-й минуте.

Во втором тайме гости снова сравняли счёт усилиями Андреаса Хельмерсена на 62-й минуте. Мактоминей оформил дубль на 75-й, а на 88-й защитник норвежского клуба Один Бьортуфт отправил мяч в собственные ворота. В компенсированное время Сондре Фет сократил отставание, установив окончательный результат — 4:3.

Ворота «Будё-Глимта» на протяжении встречи защищал 31-летний Никита Хайкин. Во втором туре россиянин помог своей команде обыграть дортмундскую «Боруссию» со счётом 1:0. В стартовом матче против «Баварии» голкипер получил травму и покинул поле в перерыве. После его замены норвежский клуб пропустил пять мячей и проиграл — 0:5.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и четырежды выигрывал чемпионат Норвегии. В апреле 2026 года вратарь получил норвежское гражданство. Ранее он представлял израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году футболист перешёл в английский «Бристоль Сити», однако не сыграл за команду ни одного матча и вернулся в Норвегию.

«Наполи» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее итальянский клуб проиграл «Вильярреалу» со счётом 1:3 и «Арсеналу» — 0:1. Следующий матч команда проведёт 4 ноября против «Порту», а «Будё-Глимт» днём ранее встретится с французским «Лиллем».

В других матчах игрового дня «Ливерпуль» победил «Вильярреал» со счётом 4:3, а «Манчестер Сити» разгромил греческий АЕК — 5:1. «Рома» обыграла братиславский «Слован» — 4:0, ПСВ оказался сильнее «Порту» — 1:0. «Фенербахче» и «Славия» завершили встречу вничью — 2:2. Такой же результат зафиксировали в матче «Штутгарта» и «Атлетико» — 1:1.

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» с российским вратарём Матвеем Сафоновым победил «Барселону» со счётом 4:2 в третьем туре Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Счёт открыл Дезире Дуэ на 38-й минуте, а затем команды обменялись несколькими голами. За парижан также отличились Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. Сафонов провёл на поле все 90 минут и совершил несколько спасений, в том числе после выхода Фермина Лопеса один на один. При этом «ПСЖ» потерял из-за травм Усмана Дембеле, Маркиньоса и Хвичу Кварацхелию. Для каталонского клуба поражение стало первым в сезоне-2026/2027 после девяти побед в чемпионате Испании и двух успешных матчей в Лиге чемпионов.