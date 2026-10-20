Капитан против тренера: Роналду не хочет играть за сборную Португалии при Жезуше

Футболист Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную Португалии, пока её возглавляет Жорже Жезуш. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руй Сантуш. По его информации, 41-летний футболист остался крайне недоволен поведением наставника после конфликта во время сентябрьского сбора национальной команды.

Причиной разногласий стал матч Лиги наций против Норвегии. По словам Роналду, перед игрой тренер попросил его подготовиться к выходу на поле примерно на 30 минут. Нападающий согласился и провёл разминку, однако в итоге так и остался на скамейке запасных.

После конфликта нападающий самовольно покинул расположение сборной перед встречей с Данией. За это Федерация футбола Португалии 19 октября дисквалифицировала его на 30 дней и оштрафовала на 255 евро. При этом срок наказания отсчитывается с 30 сентября, поэтому Роналду сможет быть вызван на ноябрьские матчи.

Ранее Life.ru писал, что саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готовят к возможной продаже на фоне крупной задолженности. Сам португальский нападающий может стать совладельцем команды, получив 20% акций.