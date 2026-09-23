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Опубликовано 23 сентября, 11:58

«Будешь гавкать — будет плохо»: Политолог объяснил поведение Зеленского перед Трампом

Политолог Дудчак: Отказ по НПЗ не означает бунт Зеленского против Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre / Press Service Of The President Of Ukraine

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-Pre / Press Service Of The President Of Ukraine

Отказ Владимира Зеленского безусловно выполнять просьбу американского президента Дональда Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ не означает, что украинский лидер решил открыто пойти против главы США. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак, комментируя позицию Зеленского и итоги его встречи с Трампом в Нью-Йорке.

По имеющейся информации, Зеленский сказал, что согласен прекратить огонь по танкерам, если по российским НПЗ не бьют. В принципе, а что должна Россия? Трамп переживает за дизель и цены на топливо, ну вот пусть он и выясняет, как Украина может на это повлиять. Причём здесь Россия? У России свои планы на этот счёт. Россия будет добиваться своих целей без всяких указаний.

Александр Дудчак

Политолог

По имеющейся информации, Зеленский сказал, что согласен прекратить огонь по танкерам, если по российским НПЗ не бьют. В принципе, а что должна Россия? Трамп переживает за дизель и цены на топливо, ну вот пусть он и выясняет, как Украина может на это повлиять. Причём здесь Россия? У России свои планы на этот счёт. Россия будет добиваться своих целей без всяких указаний.
По имеющейся информации, Зеленский сказал, что согласен прекратить огонь по танкерам, если по российским НПЗ не бьют. В принципе, а что должна Россия? Трамп переживает за дизель и цены на топливо, ну вот пусть он и выясняет, как Украина может на это повлиять. Причём здесь Россия? У России свои планы на этот счёт. Россия будет добиваться своих целей без всяких указаний.

Политолог напомнил, что ещё до поездки в США Зеленский встречался в Ирландии с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Содержание разговора не раскрывалось, однако Дудчак предположил, что украинскому гостю могли заранее обозначить рамки поведения во время визита.

По оценке эксперта, это могло проявиться и на самой встрече. Дудчак заметил, что Зеленский почти не перехватывал инициативу, а Трамп в основном излагал собственную позицию, в том числе говорил о возможном скором завершении конфликта. Существенного изменения курса после переговоров ожидать не приходится, считает наш собеседник.

Отдельно он обратил внимание на продолжительность разговора — около 40 минут. По мнению Дудчака, это ещё не говорит о полноценном диалоге: большую часть времени мог говорить Трамп, а от Зеленского ожидали коротких ответов.

Эксперт также считает, что нынешняя ситуация в целом устраивает Вашингтон: американский ВПК получает заказы, Европа закупает оружие и энергоресурсы из США, а основные издержки конфликта несут Украина и европейские страны. Эту модель Дудчак назвал «войной на аутсорсинге».

«В своих отказах Зеленский не осмелевший. Возможно, дали какие-то вводные данные: будешь гавкать — будет плохо. Я думаю, ему прямым текстом сказали, как надо себя вести в Штатах в этот раз. Поэтому Зеленский был тих и отказал по просьбе», — заключил Дудчак.

Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot
Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot

Напомним, Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер связывал такие атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.

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Ольга Годуненко
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