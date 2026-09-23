«Будешь гавкать — будет плохо»: Политолог объяснил поведение Зеленского перед Трампом

Отказ Владимира Зеленского безусловно выполнять просьбу американского президента Дональда Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ не означает, что украинский лидер решил открыто пойти против главы США. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак, комментируя позицию Зеленского и итоги его встречи с Трампом в Нью-Йорке.

По имеющейся информации, Зеленский сказал, что согласен прекратить огонь по танкерам, если по российским НПЗ не бьют. В принципе, а что должна Россия? Трамп переживает за дизель и цены на топливо, ну вот пусть он и выясняет, как Украина может на это повлиять. Причём здесь Россия? У России свои планы на этот счёт. Россия будет добиваться своих целей без всяких указаний. Александр Дудчак Политолог

Политолог напомнил, что ещё до поездки в США Зеленский встречался в Ирландии с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Содержание разговора не раскрывалось, однако Дудчак предположил, что украинскому гостю могли заранее обозначить рамки поведения во время визита.

По оценке эксперта, это могло проявиться и на самой встрече. Дудчак заметил, что Зеленский почти не перехватывал инициативу, а Трамп в основном излагал собственную позицию, в том числе говорил о возможном скором завершении конфликта. Существенного изменения курса после переговоров ожидать не приходится, считает наш собеседник.

Отдельно он обратил внимание на продолжительность разговора — около 40 минут. По мнению Дудчака, это ещё не говорит о полноценном диалоге: большую часть времени мог говорить Трамп, а от Зеленского ожидали коротких ответов.

Эксперт также считает, что нынешняя ситуация в целом устраивает Вашингтон: американский ВПК получает заказы, Европа закупает оружие и энергоресурсы из США, а основные издержки конфликта несут Украина и европейские страны. Эту модель Дудчак назвал «войной на аутсорсинге».

«В своих отказах Зеленский не осмелевший. Возможно, дали какие-то вводные данные: будешь гавкать — будет плохо. Я думаю, ему прямым текстом сказали, как надо себя вести в Штатах в этот раз. Поэтому Зеленский был тих и отказал по просьбе», — заключил Дудчак.

Напомним, Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер связывал такие атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.