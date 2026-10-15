«Будет ещё жёстче»: Трамп объявил о новом этапе борьбы с наркокартелями

Соединённые Штаты усилят удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке, а наземные операции против преступных группировок станут ещё жёстче. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«Наземная, по сути, только начинается. Она началась несколько месяцев назад. Мы очень жёстко по ним бьём», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтону известны маршруты, которыми пользуются наркокартели для перевозки запрещённых веществ, а также местонахождение участников преступных организаций. Президент предупредил, что американские военные намерены наращивать интенсивность атак.

«Мы знаем, где они живут, и бьём по ним жёстко. Но будет ещё жёстче», — заявил глава Белого дома.

Трамп также потребовал от наркокартелей добровольно сложить оружие, предупредив, что время для капитуляции ограничено. При этом он раскритиковал власти Мексики, которые, по его мнению, не способны самостоятельно справиться с преступными группировками.

Ранее американский президент уже анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике. Тогда он заявил, что США удалось существенно сократить морские поставки наркотиков и теперь основные усилия будут направлены на борьбу с контрабандистами на суше.

В сентябре американские военные уничтожили суда, связанные с эквадорским наркокартелем «Лос-Чонерос». По информации Южного командования ВС США, разведка установила их причастность к деятельности преступной организации. После проверки суда были потоплены.