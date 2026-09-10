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Опубликовано 10 сентября, 02:48

США атаковали судно в Карибском море, заявив о его связи с наркотрафиком

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные атаковали быстроходное судно в Карибском море, погибли три человека. Об ударе, нанесённом 9 сентября, сообщило Южное командование ВС США.

По версии командования, катер следовал по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовал в незаконных перевозках. Американская сторона заявила, что располагает подтверждающими разведданными, однако в опубликованном сообщении их не привела.

Операцию провела объединённая оперативная группа «Западное полушарие». Имена погибших и принадлежность судна в заявлении не раскрываются.

По данным американских СМИ, с начала подобных атак осенью 2025 года погибли более 220 человек. Вашингтон объясняет удары борьбой с морским наркотрафиком.

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Ранее американские военные перехватили и потопили судно в восточной части Тихого океана. По версии Южного командования, оно служило морским заправочным пунктом эквадорского картеля «Лос-Чонерос». Перед затоплением экипаж сняли с борта и объявили о намерении передать его властям Эквадора.

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Виталий Приходько
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