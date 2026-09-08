CENTCOM: США перенаправили 94 судна в рамках блокады Ирана

«По состоянию на 7 сентября силы CENTCOM перенаправили 94 коммерческих судна, вывели из строя 3 и произвели досмотр 2 судов с целью обеспечения полного соблюдения блокады», — говорится в заявлении. Днём ранее сообщалось о 92 перенаправленных судах.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в настоящее время через Ормузский пролив ежедневно транспортируется порядка 9 миллионов баррелей нефти. По его словам, с учётом трубопроводов в обход пролива объёмы достигают двух третей от доконфликтного уровня. Райт также утверждает, что ВМС США, несмотря на противодействие Ирана, «выигрывают битву» за контроль над стратегически важным проливом. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объёмов торговли нефтью и около 20% сжиженного природного газа.