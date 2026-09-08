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Опубликовано 7 сентября, 23:39

Военные США потопили судно эквадорского наркокартеля в Тихом океане

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американские военные перехватили судно, которое, по их данным, обслуживало эквадорский наркокартель «Лос-Чонерос», а после досмотра потопили его. Операцию провели в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США.

Военные сначала высадились на судно и провели досмотр. Находившихся на борту людей сняли с него и намерены передать властям Эквадора.

«Разведка подтвердила, что судно использовалось в интересах жестокой наркотеррористической организации «Лос-Чонерос». Находившиеся на борту лица будут выданы эквадорским властям. После досмотра и высадки членов экипажа ВС США потопили судно», — говорится в сообщении командования.

По версии американской стороны, картель использовал судно как заправочный пункт в море. Других сведений о его маршруте, экипаже и обстоятельствах перехвата командование не привело.

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Ранее Вооружённые силы Центрального командования США перенаправили 94 коммерческих судна после возобновления блокады морских портов Ирана. Силы CENTCOM также вывели из строя 3 и произвели досмотр 2 судов с целью обеспечения полного соблюдения блокады.

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Антон Голыбин
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