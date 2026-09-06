США потопили суда, связанные с эквадорским наркокартелем

Американские военные провели операцию в восточной части Тихого океана против судов, которые, по данным США, использовались в интересах эквадорского наркокартеля «Лос-Чонерос». После перехвата и проверки группа судов была уничтожена. Об операции сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что суда действовали в интересах жестокой наркотеррористической организации «Лос-Чонерос», – говорится в сообщении командования в соцсети X.

Американские военные заявили, что находившихся на основном судне людей задержали и передали властям Эквадора. После эвакуации экипажа корабль был потоплен.

Операция прошла при взаимодействии с эквадорскими властями. В Южном командовании США утверждают, что действия были направлены на разрушение морской логистической цепочки наркоторговцев.

Ранее Life.ru писал, что США и Эквадор потопили судно, которое связывали с эквадорским наркокартелем. По данным американской стороны, корабль использовался для поддержки незаконных перевозок наркотиков в Тихом океане. Военные заявили, что операция стала частью совместных действий по борьбе с морскими маршрутами наркоторговцев.