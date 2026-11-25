«Будет их доить»: Захарова раскрыла, почему Зеленский продолжит клянчить деньги у Запада
Захарова: Зеленский продолжит «доить» Запад, поскольку видит его слабость
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Владимир Зеленский продолжит требовать деньги у западных союзников, поскольку понимает их слабость. Такое мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
По словам дипломата, западные политики, которые способствовали приходу Зеленского к власти, теперь пытаются повлиять на его действия. Однако, считает Захарова, рассчитывать на уступки с его стороны им не приходится.
«Он будет их доить так, как доят обычно тех, кого шантажируют», — подчеркнула представитель российского МИД.
Захарова также выразила мнение, что европейские политики оказались связаны круговой порукой с украинскими властями. Именно этим дипломат объяснила способность Киева добиваться выделения миллиардов евро.
Накануне Мария Захарова обратилась к «еэсовским буратинам» после очередного запроса Зеленского о финансовой помощи. Киев заявил о необходимости найти дополнительные €25 млрд для Украины.