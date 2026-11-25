«Выкормыш Запада»: Захарова сравнила Зеленского с придворным шутом
Захарова назвала Зеленского шутом, которого Запад возвёл на трон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с придворным шутом, которого западные политики возвели на трон. Так дипломат в эфире радио Sputnik отреагировала на предостережение главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о недопустимости распространения украинского конфликта на Балтийское море.
По мнению Захаровой, западные страны годами создавали условия для прихода к власти на Украине политиков, которые действовали бы в их интересах. Итогом такого подхода дипломат назвала приход Зеленского к власти.
«Это кому они говорят? Своему выкормышу? Он же их выкормыш», — сказала Захарова.
Представитель российского МИД добавила, что исторически место шута было рядом с троном, а не на нём. Однако, подчеркнула она, западные политики сами возвели Зеленского на трон.
Напомним, ранее Борис Писториус призвал Киев не допустить распространения украинского конфликта на Балтику. Заявление немецкого министра прозвучало на фоне нападения на российский сухогруз «Спарта II» в Финском заливе.