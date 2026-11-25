Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с придворным шутом, которого западные политики возвели на трон. Так дипломат в эфире радио Sputnik отреагировала на предостережение главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о недопустимости распространения украинского конфликта на Балтийское море.

По мнению Захаровой, западные страны годами создавали условия для прихода к власти на Украине политиков, которые действовали бы в их интересах. Итогом такого подхода дипломат назвала приход Зеленского к власти.

«Это кому они говорят? Своему выкормышу? Он же их выкормыш», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что исторически место шута было рядом с троном, а не на нём. Однако, подчеркнула она, западные политики сами возвели Зеленского на трон.