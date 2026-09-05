«Будет мне счастье»: Надежда Бабкина исчезнет со сцены в сентябре

Народная артистка России Надежда Бабкина планирует провести осенний отпуск на своей даче в Одинцовском районе Подмосковья. Она призналась, что после плодотворного летнего сезона намерена наконец устроить себе полноценный отдых для души и тела.

В сентябре певица собирается заниматься дачными делами: ковыряться в грядках, собирать остатки урожая и наводить порядок в доме. По её словам, работа на земле помогает восстанавливаться быстрее любых курортов.

«Наведу порядок в доме и вокруг него. И будет мне счастье. Конечно, времени на все это в обрез, но меня земля лечит и придаёт сил», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла секрет своей молодости и неиссякаемой энергии. По словам артистки, главное условие заключается в любимом деле, которое доставляет ей удовольствие и наполняет жизнь смыслом.