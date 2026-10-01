«Будет совсем плохо»: Автоэксперт объяснил, как «стальной» кризис ударит по европейским машинам

Падение производства стали в Евросоюзе может усугубить системный кризис европейского автопрома, который уже испытывает давление со стороны китайских конкурентов. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал автоэксперт Максим Багаев.

Поводом стала публикация Financial Times: производство стали в ЕС опустилось до исторических минимумов, а экспорт сократился примерно на 20%. Среди причин издание называет высокие цены на энергоносители, американские пошлины и избыток предложения стали из Китая.

По словам Багаева, проблемы европейских автопроизводителей накопились в комплексе. Рабочая сила в Евросоюзе обходится дорого, а китайские компании освоили технологии и усилили свои позиции. Защитные пошлины на автомобили из КНР эксперт считает сомнительным способом справиться с этой конкуренцией.

«Если совсем точно, то это скорее даже не крах для европейского авторынка, а глобальный системный кризис, из которого нужно выходить, потому что они очень отстают», — считает Багаев.

Специалист также раскритиковал качество последних моделей BMW и Mercedes: по его оценке, в них используется дешёвый пластик, а сборка стала хуже. Китайские Li Auto и Zeekr он, напротив, высоко оценил по технологиям и качеству. Масштаб трудностей европейской отрасли, по мнению эксперта, отражают и многотысячные сокращения персонала автомобильных концернов.

Дополнительный риск Багаев видит в возможном перераспределении промышленных ресурсов на военные задачи. Он предполагает, что гражданским производителям станет сложнее конкурировать за сталь и технологии.

«Насколько я понимаю, в рамках пересмотра политики заводы всё-таки милитаризируются, и сталь будет забираться на военные нужды. Нужно понимать, что из гражданской сферы эти технологии и ресурсы будут вымываться», — рассказал автоэксперт.

Кстати, на Украине производство стали и вовсе остановилось — это произошло впервые за 100 лет. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в сентябре страна в течение недели вообще не производила сталь.