Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 11:07

Мендель заявила об остановке сталелитейных заводов на Украине впервые за 100 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / industryviews

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / industryviews

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об остановке крупных сталелитейных заводов на Украине. По её словам, в сентябре страна в течение недели вообще не производила сталь — впервые примерно за 100 лет.

«В сентябре Украина неделю вообще не производила сталь. Впервые за 100 лет. Крупные заводы простаивают <…> печи повреждены. Перезапуск одной из них стоит не менее $50 миллионов. Строительство другой стоит около $500 миллионов. Экспорт стали уже приносит убытки в размере $200 миллионов в месяц», — написала Мендель в X.

Украинский завод «Интерпайп Сталь» остановил производство после удара ВС РФ
Украинский завод «Интерпайп Сталь» остановил производство после удара ВС РФ

Кризис отрасли развивался постепенно. Сначала полностью остановилась «Запорожсталь» после повреждения энергетической инфраструктуры и производственных мощностей. В сентябре на комбинате заявили о критических повреждениях оборудования, энергосистемы и логистики. Затем работу прекратили три крупнейших сталелитейных предприятия страны, на которые приходилось около 90% украинской выплавки стали. На этом фоне зарубежные аналитики предупреждали о серьёзных последствиях остановки металлургических мощностей для украинской экономики. Сама Мендель ранее говорила об общем истощении экономики Украины, упоминая проблемы портов, резервов и сельского хозяйства.

Больше новостей о промышленности, торговле и состоянии зарубежных экономик — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar