Мендель заявила об остановке сталелитейных заводов на Украине впервые за 100 лет

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об остановке крупных сталелитейных заводов на Украине. По её словам, в сентябре страна в течение недели вообще не производила сталь — впервые примерно за 100 лет.

«В сентябре Украина неделю вообще не производила сталь. Впервые за 100 лет. Крупные заводы простаивают <…> печи повреждены. Перезапуск одной из них стоит не менее $50 миллионов. Строительство другой стоит около $500 миллионов. Экспорт стали уже приносит убытки в размере $200 миллионов в месяц», — написала Мендель в X.