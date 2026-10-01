Мендель заявила об остановке сталелитейных заводов на Украине впервые за 100 лет
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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об остановке крупных сталелитейных заводов на Украине. По её словам, в сентябре страна в течение недели вообще не производила сталь — впервые примерно за 100 лет.
«В сентябре Украина неделю вообще не производила сталь. Впервые за 100 лет. Крупные заводы простаивают <…> печи повреждены. Перезапуск одной из них стоит не менее $50 миллионов. Строительство другой стоит около $500 миллионов. Экспорт стали уже приносит убытки в размере $200 миллионов в месяц», — написала Мендель в X.
Кризис отрасли развивался постепенно. Сначала полностью остановилась «Запорожсталь» после повреждения энергетической инфраструктуры и производственных мощностей. В сентябре на комбинате заявили о критических повреждениях оборудования, энергосистемы и логистики. Затем работу прекратили три крупнейших сталелитейных предприятия страны, на которые приходилось около 90% украинской выплавки стали. На этом фоне зарубежные аналитики предупреждали о серьёзных последствиях остановки металлургических мощностей для украинской экономики. Сама Мендель ранее говорила об общем истощении экономики Украины, упоминая проблемы портов, резервов и сельского хозяйства.
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