Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 20:36

На Украине полностью остановилось производство стали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D.Alimkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D.Alimkin

На Украине в настоящее время полностью остановлено производство стали. Об этом Reuters сообщили в Федерации металлургов страны.

«В настоящее время производство стали не ведётся», — заявили в отраслевой организации.

До последнего времени основными действующими производителями оставались «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», принадлежащая группе «Метинвест», а также несколько более мелких предприятий. Крупнейший металлургический комбинат в Кривом Роге остановил работу после серии ударов в августе и сентябре.

Ещё по итогам восьми месяцев 2026 года украинские металлурги произвели около 4,3 млн тонн стали, что было на 12,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В августе объём выпуска сократился более чем наполовину в годовом выражении.

Кабмин Украины просит Раду собраться 12 октября ради законов для западной помощи
Кабмин Украины просит Раду собраться 12 октября ради законов для западной помощи

Ранее сообщалось, что три крупнейших сталелитейных завода Украины — «Запорожсталь», «Каметсталь» и ArcelorMittal в Кривом Роге, дававшие около 90% выплавки стали, — остановились после российских ударов. Глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз заявил, что у Украины больше нет сталелитейной промышленности, а остановка предприятий серьёзно ударит по экономике и налогам, учитывая более 15 тысяч занятых.

Больше новостей о промышленности, рынках и экономической ситуации за рубежом — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar