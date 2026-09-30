На Украине полностью остановилось производство стали

На Украине в настоящее время полностью остановлено производство стали. Об этом Reuters сообщили в Федерации металлургов страны.

«В настоящее время производство стали не ведётся», — заявили в отраслевой организации.

До последнего времени основными действующими производителями оставались «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», принадлежащая группе «Метинвест», а также несколько более мелких предприятий. Крупнейший металлургический комбинат в Кривом Роге остановил работу после серии ударов в августе и сентябре.

Ещё по итогам восьми месяцев 2026 года украинские металлурги произвели около 4,3 млн тонн стали, что было на 12,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В августе объём выпуска сократился более чем наполовину в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что три крупнейших сталелитейных завода Украины — «Запорожсталь», «Каметсталь» и ArcelorMittal в Кривом Роге, дававшие около 90% выплавки стали, — остановились после российских ударов. Глава офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз заявил, что у Украины больше нет сталелитейной промышленности, а остановка предприятий серьёзно ударит по экономике и налогам, учитывая более 15 тысяч занятых.