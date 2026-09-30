Кабмин Украины просит Раду собраться 12 октября ради законов для западной помощи

Правительство Украины попросило Верховную раду сократить почти месячный перерыв на один день и провести внеочередное заседание 12 октября. Депутатам предстоит рассмотреть законопроекты, от принятия которых зависит получение финансовой помощи от западных партнёров. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Парламент ушёл на каникулы 19 сентября и должен был возобновить работу только 13 октября. Теперь кабмин рассчитывает, что народные избранники соберутся раньше, чтобы ускорить выполнение обязательств перед международными кредиторами.

При этом Корецкий не уточнил, какие именно законодательные инициативы необходимо принять в первую очередь. Ранее он предупреждал, что задержки с голосованием могут поставить под угрозу получение иностранного финансирования.

Накануне на встрече «Украинской платформы доноров» в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос также призвала Киев ускорить проведение реформ. По сообщениям присутствовавших журналистов, она обратила внимание на необходимость создания эффективной судебной системы, укрепления верховенства права и совершенствования антикоррупционных механизмов.

Предположительно, речь могла идти о так называемом пакете «Качки — Кос», который связывает дальнейшую европейскую поддержку с выполнением Украиной определённых обязательств.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия увязала выделение Украине около 20 миллиардов евро бюджетной поддержки с проведением реформ в 2026 году. В Брюсселе подчёркивали, что для получения средств Киев должен выполнить согласованные обязательства, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права. По данным Euractiv, европейские чиновники выражали недовольство замедлением преобразований на Украине. От своевременного проведения реформ зависит дальнейшее предоставление финансовой помощи.