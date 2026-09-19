Почти месяц без заседаний: Рада ушла на паузу на фоне проблем с важными голосованиями
Верховная рада взяла 26-дневную паузу в пленарных заседаниях
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Верховная рада Украины не будет проводить пленарные заседания с 17 сентября по 13 октября — перерыв составит 26 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Рада снова ушла на большой перерыв пленарных заседаний. Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября», — написал парламентарий в совём Telegram-канале.
Железняк обратил внимание, что пауза приходится на период, когда у парламента, по его оценке, возникли серьёзные проблемы с голосованиями по международным обязательствам Украины.
Депутат также связал ситуацию с финансовыми трудностями. По его словам, из-за них капитальные расходы, включая финансирование строительства и ремонта больниц, школ и укрытий, отложены до декабря.
Вопрос выполнения обязательств перед международными партнёрами напрямую связан и с дальнейшим внешним финансированием Киева. Украинский парламент уже испытывал сложности с принятием отдельных законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с кредиторами.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина пока не получила доступ к очередному траншу МВФ почти на $700 млн. Выделение средств связано с выполнением согласованных условий, а 1 сентября Верховная рада не смогла принять закон о налогообложении зарубежных посылок, который также связан с дальнейшим финансированием со стороны МВФ и Евросоюза.
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