Почти месяц без заседаний: Рада ушла на паузу на фоне проблем с важными голосованиями

Верховная рада Украины не будет проводить пленарные заседания с 17 сентября по 13 октября — перерыв составит 26 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Рада снова ушла на большой перерыв пленарных заседаний. Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября», — написал парламентарий в совём Telegram-канале.

Железняк обратил внимание, что пауза приходится на период, когда у парламента, по его оценке, возникли серьёзные проблемы с голосованиями по международным обязательствам Украины.

Депутат также связал ситуацию с финансовыми трудностями. По его словам, из-за них капитальные расходы, включая финансирование строительства и ремонта больниц, школ и укрытий, отложены до декабря.

Вопрос выполнения обязательств перед международными партнёрами напрямую связан и с дальнейшим внешним финансированием Киева. Украинский парламент уже испытывал сложности с принятием отдельных законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с кредиторами.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина пока не получила доступ к очередному траншу МВФ почти на $700 млн. Выделение средств связано с выполнением согласованных условий, а 1 сентября Верховная рада не смогла принять закон о налогообложении зарубежных посылок, который также связан с дальнейшим финансированием со стороны МВФ и Евросоюза.