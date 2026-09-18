«Пришли и поцеловали двери»: Депутаты Рады возмутились поездкой министров в Карапты

В Верховной раде Украины 18 сентября отменили запланированный «час вопросов» к правительству и пленарное заседание на фоне поездки части министров в Буковель, где проходит международный саммит «Карпатской восьмёрки». Депутатов об изменении планов предупредили только утром, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

По словам депутата, заседание отменили из-за «важных международных мероприятий». Позднее Железняк связал это с поездкой представителей правительства в Буковель.

«Нормальное планирование — депутатам только утром сказали. Это всё, что нужно знать об уважении к Раде», — написал парламентарий.

Недовольство выразили и другие депутаты. Владимир Вятрович заявил, что узнал об отмене заседания уже перед его началом от охраны. Ирина Геращенко утверждала, что на её памяти подобная ситуация произошла впервые. При этом, по данным «Украинской правды», некоторые министры также не были заранее предупреждены и приехали в парламент на отменённый «час вопросов».

В аппарате Рады изданию пояснили, что решение перенести общение депутатов с правительством на следующую пленарную неделю было принято утром 18 сентября на согласительном совете под руководством первого вице-спикера Александра Корниенко.

В эти дни в Буковеле проходит учредительный саммит нового регионального формата «Карпатская восьмёрка». В него вошли Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия. Встреча проходит с 18 по 20 сентября и посвящена в том числе вопросам энергетики, транспорта, логистики и инвестиций.