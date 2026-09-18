Вучич прибыл на Украину по приглашению Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич 18 сентября прибыл на Украину с однодневным визитом. В Буковеле он примет участие в первом саммите Карпатской интеграционной инициативы, куда его пригласил Владимир Зеленский.

В администрации президента Сербии подтвердили, что Вучич проведёт на Украине один день. Сам сербский лидер заявил, что участвует во встрече ради укрепления экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств Карпатского региона.

«Всё это я делаю, чтобы дополнительно обеспечить стабильность и мир для наших граждан и Сербии», — заявил Вучич.

Карпатская интеграционная инициатива объединяет восемь государств, связанных с Карпатским регионом: Австрию, Чехию, Венгрию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию и Украину. Учредительный саммит проходит в Буковеле с 18 по 20 сентября.

В программе — экономический форум, встречи представителей властей и бизнеса, а также обсуждение транспортных коридоров, инвестиций, инфраструктуры и трансграничного сотрудничества.

Вучич отметил, что Сербия рассчитывает развивать транспортные связи прежде всего с Румынией и Венгрией, а также с Украиной и Польшей. По его словам, речь может идти о железных и автомобильных дорогах, упрощении пересечения границ и сотрудничестве в сельском хозяйстве.

Это уже не первый визит Вучича на Украину в этом году. В июле сербский президент приезжал в Киев на саммит «Юго-Восточная Европа — Украина». В августе Зеленский, в свою очередь, впервые посетил Сербию в качестве президента Украины.