«Будет выбор — пойду к женщине»: Жена Смолова отказалась от сотрудничества с мужчинами

Модель Карина Истомина почти полностью перестала обращаться к мужчинам-специалистам, предпочитая работать с женщинами. Свою позицию жена футболиста Фёдора Смолова объяснила в личном блоге.

По её словам, на тренировках, массаже и при посещении врачей ей спокойнее и комфортнее с женщинами. Такой же подход блогер перенесла на индустрию красоты, включая услуги стилистов и визажистов.

«Есть у меня предубеждение, с которым я с возрастом решила не спорить. Я не хочу работать со стилистами и визажистами-мужчинами, потому что считаю, что красоту женщины лучше увидит другая женщина», — призналась Истомина.

Она считает, что общий женский опыт помогает лучше понять её желание выглядеть красивой, уверенной и сильной. Большинство сотрудников в её собственной команде — также девушки. Опыт сотрудничества с мужчинами, по словам блогера, оказался неудачным: в наиболее сложные периоды они прекращали работу.

При найме Истомина прежде всего оценивает профессиональные навыки. Однако если претенденты одинаково квалифицированы, предпочтение она намерена отдать женщине.

Ранее Life.ru писал, что дефицит кадров начал стирать привычные гендерные границы в профессиях: женщины всё активнее осваивают специальности, которые прежде считались преимущественно мужскими, включая строительство, автосервис и грузоперевозки.