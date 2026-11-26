Словенский певец Сашо Гачник выразил желание получить российское гражданство, если появится такая возможность. При этом от паспорта Словении артист отказываться не собирается. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам музыканта, российское гражданство помогло бы ему развиваться в стране, поскольку сейчас у него возникают сложности с оформлением необходимых документов.

«С учётом того, что сейчас стало довольно непросто со всеми этими бумагами, это, конечно, очень сильно помогло бы мне здесь развиваться, однозначно. Это тоже своего рода признание. Поэтому, если будет возможность получить русское гражданство, я буду только рад», — сказал Гачник.

При этом певец подчеркнул, что считает себя патриотом Словении и не собирается отказываться от её гражданства.

«Я считаю, что так правильно, и не собираюсь отказываться от словенского гражданства», — отметил артист.

Гачник также рассказал, что из-за пророссийской позиции у него возникли сложности на родине. Поэтому он решил сосредоточить творческую деятельность на российской аудитории.

Ранее Life.ru рассказывал об американском политологе и журналисте Джоне Вароли, который также выразил желание получить российское гражданство. Он объяснил своё решение любовью к России и опасениями уголовного преследования на родине. По словам Вароли, он намерен остаться в России и продолжать здесь свою работу.