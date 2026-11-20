Американский политолог и журналист Джон Вароли хочет получить российское гражданство не только из-за любви к России, но и из опасений уголовного преследования на родине. Он считает, что за критику политики Вашингтона может оказаться в тюрьме, поэтому намерен остаться в РФ. Об этом Вароли рассказал в интервью RT.

«Я люблю Россию, потому что эта страна защищает мировую цивилизацию. Я разделяю российские ценности. У меня трое детей — граждан России. Надеюсь, что со временем они вернутся на свою историческую Родину», — объяснил политолог.

По словам Вароли, его желание получить российский паспорт связано и с возможными переменами в американской политике. После победы демократов на промежуточных выборах он опасается новой волны поисков «российских агентов» в США. При этом фактический контроль над Конгрессом демократы получат только после вступления в должность избранных законодателей в январе 2027 года.

Американец допускает, что по возвращении на родину его могут арестовать из-за публичной поддержки России и критики внешней политики Вашингтона.

«Я хочу и дальше быть полезным России на информационном фронте и свободно высказывать свое мнение, живя здесь, в России. Я не хочу закончить свою жизнь в американской тюрьме», — подчеркнул Вароли.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 ноября Вароли публично обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой помочь в получении гражданства. Это произошло во время открытого диалога в Национальном центре «Россия». Тогда журналист рассказал, что в общей сложности прожил в стране 22 года, преимущественно в 1990-е и 2000-е. За это время он работал корреспондентом The New York Times и Bloomberg, а позднее вернулся в РФ при содействии российского МИД, который, по его словам, помог ему получить убежище.

Тема получения российского паспорта иностранными журналистами поднималась и прежде. В октябре Life.ru рассказывал, что президент Владимир Путин предоставил гражданство итальянскому журналисту Винченцо Лоруссо. Он известен как автор проекта «Донбасс Италия», освещающего события в регионе для италоязычной аудитории. Тем же указом российские паспорта получили ещё несколько иностранных сотрудников RT.