Американский политолог и журналист Джон Вароли публично попросил МИД России помочь ему получить российское гражданство. С соответствующей просьбой он обратился к официальному представителю ведомства Марии Захаровой во время открытого диалога «Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений». Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» в рамках просветительского марафона Знание.Единство.

Вароли рассказал, что в общей сложности прожил в России 22 года. Большая часть этого времени пришлась на 1990-е и 2000-е годы, когда он работал в стране журналистом и изучал российскую политическую и общественную жизнь.

«Я очень хорошо знаю Россию. Я эксперт по России, у меня диплом», — подчеркнул американец, объясняя своё желание остаться в стране.

Политолог также поблагодарил российский МИД за помощь с предоставлением убежища. По его словам, именно благодаря содействию ведомства он смог вернуться в Россию. Теперь Вароли рассчитывает сделать следующий шаг и официально стать гражданином РФ.

«Я очень хочу получить гражданство», — признался журналист, попросив Захарову посодействовать в решении этого вопроса.

Вароли ранее работал корреспондентом американских изданий The New York Times и Bloomberg. В последние годы он выступает в качестве политического аналитика, комментируя отношения России и Запада. О желании получить российский паспорт журналист говорил и прежде, однако теперь обратился с просьбой непосредственно к представителю МИД.