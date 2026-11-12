В Москве 12 ноября открылся III Международный симпозиум «Создавая будущее», собравший более восьми тысяч участников из 109 государств. В течение двух дней в Национальном центре «Россия» представители науки, бизнеса, власти и творческих индустрий будут обсуждать развитие технологий, мировой экономики и общества. Мероприятие проходит по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках Десятилетия науки и технологий.

Участников и организаторов поприветствовал российский лидер. В своём обращении Путин отметил, что симпозиум открывает новый цикл Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», а идеи, предложенные на предыдущих встречах, уже находят практическое применение.

«Открытый диалог — это пространство, объединяющее людей, готовых предлагать смелые, нестандартные идеи и решения. Здесь рождаются совместные проекты, завязываются перспективные деловые контакты», — подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что международное сотрудничество и рекомендации участников помогут развитию мировой экономики, науки и социальной сферы. Особое значение он придал обмену опытом между представителями стран БРИКС, СНГ, ШОС и других государств.

На церемонии открытия заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин объявил о начале приёма заявок на третий сезон Открытого диалога. К участию приглашают авторов из разных стран, независимо от профессии и сферы деятельности. Центральной темой нового цикла станет человек в стремительно меняющемся технологическом мире.

«Предлагаем авторам сделать упор на четырёх направлениях: «Развитие человека», «Управление здоровьем», «Жизнь вокруг нас» и «Контент в новую эпоху». Именно они показывают, как человек будет жить в новом технологическом мире, который меняется вокруг нас», — рассказал Орешкин.

Лучшие идеи войдут в итоговый доклад, а их авторов пригласят в Москву в апреле 2027 года для обсуждения результатов. По словам замглавы Администрации президента, шанс оказаться в центре международной повестки есть у каждой конкурсной работы.

Орешкин также сообщил, что в начале 2027 года в Манжероке, в Республике Алтай, состоятся Январские экспертные диалоги. Их участники обсудят предстоящие изменения в экономике, технологиях и общественной жизни. Формат встреч предполагает прямое взаимодействие специалистов из разных стран и профессиональных областей.

За два года экосистема Открытого диалога значительно расширилась. По приведённым Орешкиным данным, конкурс эссе собрал свыше 1600 работ на 20 языках из 100 государств. Для очного обсуждения в российскую столицу приехали 102 автора из 43 стран. Главным результатом этой работы стало формирование международного сообщества экспертов, заинтересованных в совместном поиске решений глобальных экономических и технологических задач.

Программа симпозиума, который продлится до 13 ноября, разделена на три направления: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Участники обсудят перспективы научных разработок, влияние новых технологий на повседневную жизнь, развитие культурных связей и роль человека в будущем обществе. Особое внимание организаторы уделили молодёжным проектам, творческим форматам и установлению международных профессиональных контактов.

Ранее в Национальном центре «Россия» прошли Летние экспертные встречи Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», посвящённые изменениям мировой экономики и роли человека в эпоху искусственного интеллекта. Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин вместе с зарубежными специалистами и авторами эссе обсудил доклад «Человек, технологии, глобализация: новая система координат». В документе выделены пять основных тенденций, определяющих развитие экономики и общества. Эксперты рассмотрели вопросы технологического суверенитета, цифровизации, международного сотрудничества и демографических изменений. По итогам дискуссии участники предложили дополнить исследование новыми оценками глобальных процессов.