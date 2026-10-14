Будущее СМИ, новые доходы и цифровые платформы: В Москве соберутся лидеры медиарынка

В Москве 22 октября состоится ежегодная конференция «Медиабизнес», организованная деловым изданием «Ведомости». Руководители крупнейших российских медиахолдингов, рекламных агентств, продюсерских компаний и цифровых платформ обсудят изменения на рынке, новые способы заработка на контенте и перспективы развития индустрии.

Мероприятие пройдёт в столичном пространстве Community. Одной из центральных тем станет трансформация медиабизнеса: участники рассмотрят, как меняются рекламные модели, какие источники дохода появляются у производителей контента и какую роль в отрасли начинают играть авторские платформы.

Отдельное внимание уделят взаимодействию бизнеса, государства и создателей контента. Программа предусматривает открытые интервью с руководителями медиакомпаний, экспертные дискуссии и специальный диалог о будущем цифровых площадок.

Среди заявленных спикеров — генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, заместитель генерального директора холдинга и директор ТНТ Тина Канделаки, а также начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

К обсуждению присоединятся директор кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский и генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

В числе участников также заявлены вице-президент по развитию бизнеса группы OMD Ольга Барская и генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Конференция ориентирована на топ-менеджеров медиакомпаний, представителей рекламного и продюсерского бизнеса, цифровых платформ и инвестиционных аналитиков. Организатором выступает «Ведомости. Конференции».

Вопросы развития медиарынка и взаимодействия бизнеса с цифровыми технологиями ранее поднимались на других отраслевых площадках. Как сообщал Life.ru 14 сентября, на международном форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге одной из центральных тем стало влияние искусственного интеллекта на коммуникации.