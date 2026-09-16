«Будут использованы во зло»: IT-эксперт раскрыл главные риски развития ИИ
IT-эксперт Виноградов: Остановить развитие нейросетей уже невозможно
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Остановить развитие нейросетей уже невозможно, считает главный редактор журнала IT Expert и портала IT-World Андрей Виноградов. По его оценке, расширение возможностей искусственного интеллекта неизбежно привлечёт тех, кто захочет воспользоваться им во вред.
Уже сейчас такие инструменты позволяют одному человеку справляться с работой целой команды. В качестве примера специалист привёл знакомого, который за вечер создал систему информационной защиты. Прежде аналогичная разработка могла потребовать около года коллективного труда.
«Если понимать, что вот такие возможности открываются, то у нас не то чтобы нет гарантии, что такие возможности не будут использоваться в целях не блага, а зла, они точно будут использованы во зло», — заявил собеседник радио «Комсомольская правда».
По его словам, пользоваться мощными инструментами становится проще даже без глубоких знаний программирования. Одновременно усложняются сами модели: они подключают другие сервисы и выполняют задачи в несколько этапов. Проследить всю последовательность действий ИИ человеку всё труднее.
Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир вошёл в стадию технологической сингулярности в гонке ИИ. Это переломный этап, после которого прогресс становится необратимым и неподконтрольным человеку.
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