«Будут использованы во зло»: IT-эксперт раскрыл главные риски развития ИИ

Остановить развитие нейросетей уже невозможно, считает главный редактор журнала IT Expert и портала IT-World Андрей Виноградов. По его оценке, расширение возможностей искусственного интеллекта неизбежно привлечёт тех, кто захочет воспользоваться им во вред.

Уже сейчас такие инструменты позволяют одному человеку справляться с работой целой команды. В качестве примера специалист привёл знакомого, который за вечер создал систему информационной защиты. Прежде аналогичная разработка могла потребовать около года коллективного труда.

«Если понимать, что вот такие возможности открываются, то у нас не то чтобы нет гарантии, что такие возможности не будут использоваться в целях не блага, а зла, они точно будут использованы во зло», — заявил собеседник радио «Комсомольская правда».

По его словам, пользоваться мощными инструментами становится проще даже без глубоких знаний программирования. Одновременно усложняются сами модели: они подключают другие сервисы и выполняют задачи в несколько этапов. Проследить всю последовательность действий ИИ человеку всё труднее.

Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир вошёл в стадию технологической сингулярности в гонке ИИ. Это переломный этап, после которого прогресс становится необратимым и неподконтрольным человеку.