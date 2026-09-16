Придётся переучиваться: Названы пять сигналов, что ваша профессия «умирает» из-за ИИ

Десятилетний стаж больше не гарантирует, что вас не обойдут. Коллега с тремя годами опыта может оказаться ценнее, если он освоил искусственный интеллект как рабочий инструмент. Об этом рассказал эксперт Рустам Айнетдинов в беседе с «Газетой.ru».

Первый признак того, что профессия меняется, — новые обязательные требования. Ещё пару лет назад умение составлять промпты для нейросетей было преимуществом, а сегодня это базовый навык. Но важно не просто «уметь пользоваться» ИИ, а работать с ним как с партнёром: понимать, где можно доверять, а где решение принимает человек.

Второй сигнал — сопротивление переменам. Если вам кажется, что привычный способ работы по-прежнему эффективен, а в компании уже внедряют новые решения, вы рискуете отстать.

Третий признак — непонятная терминология в вакансиях. Когда вы не понимаете половину требований к должности своего уровня, это говорит о трансформации. Чаще всего дело не в том, что вас вытеснит менее опытный специалист, а в том, что задачу теперь закрывает связка «человек плюс ИИ» — быстрее и дешевле.

Четвёртый сигнал — обесценивание работы, за которую раньше хорошо платили. Например, копирайтера может заменить даже бесплатная нейросеть, и компаниям выгоднее нанимать ИИ-редакторов.

Пятый признак — пересмотр кадровых решений. На позиции, которые раньше были логичным шагом в карьере опытных специалистов, берут людей с меньшим стажем. Ключевую роль играет то, кто раньше научился работать в связке с технологией.

«Люди с десятилетним опытом приходят переучиваться, но не потому, что их обошли более молодые конкуренты, а потому что коллеги с тремя годами опыта уже освоили ИИ как инструмент», — отметил Айнетдинов.

Постоянное присутствие в рабочих чатах даже по выходным может говорить не о высокой вовлечённости, а о проблемах с организацией процессов. Эксперт назвал круглосуточный онлайн признаком лжетрудоголизма, отметив, что неспособность руководителя отключиться от работы может свидетельствовать о микроменеджменте и неумении правильно распределять нагрузку.