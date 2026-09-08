Кресло начальника больше не манит: Почему россияне отказываются руководить компаниями

Только 22% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают или работали раньше. Такие результаты показал мартовский опрос сервиса «Работа.ру» среди более чем 3,2 тысячи респондентов, причины тенденции объяснила эксперт по профессиональным компетенциям Екатерина Ермакова.

Почти половина опрошенных — 48% — не стремятся становиться руководителями, ещё 29% никогда об этом не задумывались. Среди тех, кто не хочет занимать управленческое кресло, 39% считают, что такая роль им не подходит, 33% не хотят руководить людьми, а 26% опасаются потерять баланс между работой и личной жизнью.

Ещё 20% уже имели опыт руководства и не хотят его повторять. При этом мужчины несколько охотнее женщин готовы возглавить компанию — 25% против 20%.

По мнению Ермаковой, одна из причин такого отношения — рост ответственности и нагрузки на руководителей. Топ-менеджеру приходится одновременно отвечать за команду, финансовые показатели, операционные процессы и работу в условиях постоянно меняющейся обстановки.

«Психологическая и юридическая цена ошибки выросла многократно», — отметила эксперт.

Дополнительным источником напряжения она назвала необходимость постоянно оставаться на связи. По словам Ермаковой в комментарии «Вечерней Москве», режим 24/7 и управление командой в условиях неопределённости способны приводить к хроническому выгоранию.

При этом отказ от руководящего кресла эксперт не считает проявлением инфантилизма. По её мнению, сотрудники стали лучше оценивать цену карьерного продвижения и готовы брать на себя повышенную ответственность только тогда, когда условия, полномочия и вознаграждение соответствуют уровню риска.

Постоянное присутствие в рабочих чатах даже по выходным может говорить не о высокой вовлечённости, а о проблемах с организацией процессов. Эксперт назвал круглосуточный онлайн признаком лжетрудоголизма, отметив, что неспособность руководителя отключиться от работы может свидетельствовать о микроменеджменте и неумении правильно распределять нагрузку.