«Будут лучшие в мире»: Коц вспомнил обещание Путина в начале СВО

Военкор Александр Коц вспомнил, как в начале СВО Владимир Путин пообещал, что у России будут лучшие в мире Сухопутные войска. Деталями этой истории журналист поделился, поздравляя президента РФ с днём рождения.

Коц рассказал, что на одной из первых закрытых встреч военкоры принесли главе государства целый список проблем, о которых слышали на фронте в 2022 году. Путин внимательно выслушал собеседников и делал пометки карандашом.

«Я помню одну из первых закрытых встреч военкоров с Владимиром Владимировичем. Ворох проблем, вагон претензий, в начале СВО мы многое узнали о своей родной армии. И не все открытия были приятными. Вспомните 2022-й. Мы ретранслировали то, что говорили в окопах. Армия хотела (и хочет) побеждать. И доносила, чего ей для Победы не хватает. Президент внимательно выслушал нас, помечая карандашом, и сказал: «Я вам обещаю, у нас будут лучшие в мире Сухопутные войска», — сказал Коц.

По оценке автора, произошедшие с тех пор перемены показывают, что сигналы с передовой доходят до руководства страны. Вооружённые силы меняются, а проблемы, о которых говорили бойцы, не остаются без внимания.

Отдельно Коц написал о роли Верховного главнокомандующего. По его словам, за этим статусом стоят ежедневные решения, от которых зависят люди на передовой.

Самих военнослужащих, отметил он, больше волнуют дроны, снабжение, ротация, эвакуация раненых, погибшие товарищи, дом и страна, чем большая политика. Задача главы государства, считает автор, — не подвести тех, кто выполняет боевые задачи.

«Желать в такой день здоровья — банально, но необходимо. Ноша тяжёлая, и с годами она не становится легче. Желать твёрдости — тоже. Её сейчас проверяют каждый день: снаружи давят, изнутри пытаются расшатывать. А Победа придёт — у нас для этого есть и лучшие в мире Сухопутные войска и надёжный тыл. С днём рождения, товарищ Верховный главнокомандующий. Держитесь. Мы с вами», — подытожил Коц.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с днём рождения. Кадыров назвал президента исторической фигурой, чьё имя уже вошло в новейшую историю России. По его мнению, за 25 лет у власти Путин вместе со страной пережил тяжелейшие испытания. При этом он сохранил суверенитет, единство, историческую память и право народа самому определять своё будущее.