Президент США Дональд Трамп вряд ли захочет помогать европейским лидерам, которые открыто желают ему политического поражения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя радостную реакцию ряда политиков ЕС на результаты промежуточных выборов в американский Конгресс.

«Они так всё время желают Трампу поражения, начиная от выборов и во всём остальном, что, я думаю, президент Соединённых Штатов навряд ли будет протягивать руку таким лидерам», — заявила Матвиенко журналистам в Ханое.

Спикер Совфеда напомнила, что, несмотря на поражение республиканцев, Трамп продолжает занимать пост президента США. Именно глава государства определяет внешнеполитический курс Вашингтона, поэтому надежды европейских политиков на его резкое изменение могут не оправдаться.

«Я думаю, если они так думают, то они погорячились, и они очень сильно будут разочарованы», — подчеркнула Матвиенко. По её оценке, европейские лидеры поспешили связать результаты голосования с возможным пересмотром отношений США с союзниками.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские политики с радостью встретили победу демократов на выборах в Конгресс США. По данным Politico, в ЕС рассчитывают на ослабление давления со стороны Белого дома, однако журналисты предупреждают, что отношения Вашингтона с Европой не обязательно станут проще.