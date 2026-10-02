«Будут вынуждены пойти на мир»: Миршаймер дал прогноз по Украине

Российские удары наносят огромный ущерб транспортной инфраструктуре Украины, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Такую оценку он дал в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса.

По словам политолога, под ударами оказываются транспортная сеть и коммуникации. При этом возможности Киева причинить сопоставимый ущерб России он оценивает значительно ниже.

«Ущерб просто огромен. Украина не может даже приблизиться к чему-то подобному в отношении России», — сказал Миршаймер.

Последствия конфликта профессор связывает и с будущим НАТО. По его мнению, поражение Украины станет поражением для альянса, который тесно связал с ней своё будущее.

Именно этим Миршаймер объясняет риторику Марка Рютте: по версии профессора, тому необходимо поддерживать впечатление, что события развиваются по плану Запада. Сам политолог считает поражение Киева вопросом времени и полагает, что украинской стороне придётся согласиться на мир.

Ранее Life.ru рассказывал, что Миршаймер предупредил о риске прямого столкновения с Россией при отправке войск НАТО на Украину. В таком сценарии профессор сомневался в шансах европейского контингента, ссылаясь на его численность и подготовку.