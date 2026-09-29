В Европе начали осознавать, что ситуация в украинском конфликте развивается не в пользу Киева. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«В Европе началась паника, потому что они осознали, что они не побеждают на Украине, и всё очень быстро разваливается», — сказал он.

По мнению Дизена, проблемы Украины связаны не только с нехваткой личного состава. Он утверждает, что серьёзное давление испытывает также инфраструктура страны, включая логистику, склады и топливное обеспечение.

«Мы видим, как уничтожается их логистика, склады, заправки. <…> Так что русские просто уничтожают всю критически важную инфраструктуру», — заявил профессор.

Эксперт также считает, что европейским странам будет всё сложнее долгое время финансировать Киев в прежних объёмах. Ранее он уже высказывал схожие оценки о растущих экономических издержках для Европы из-за поддержки Украины. Life.ru писал о его прогнозе, согласно которому конфликт приблизился к критической точке.