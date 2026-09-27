Итальянское издание L'Antidiplomatico усомнилось в обоснованности запроса Киева на дополнительные $27 млрд для финансирования обороны и раскритиковало Евросоюз за готовность продолжать поддержку Украины. Авторы статьи считают, что заявленные украинской стороной потребности требуют дополнительной проверки.

«Европа молчит. Или почти молчит», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что некоторые европейские страны выступают за более тщательную проверку финансовых запросов Киева перед выделением новых средств. Поводом для материала стали заявления Владимира Зеленского о нехватке денег на оборонные расходы. Украина оценивает дополнительный разрыв в финансировании на 2026 год примерно в $27 млрд и обсуждает его покрытие с зарубежными партнёрами.

В L'Antidiplomatico также раскритиковали расчёты Киева и связали новые запросы с внутриполитическими причинами.

При этом вопросы к размеру украинского дефицита возникали и у европейских чиновников. В сентябре Еврокомиссия сообщала, что совместно с Киевом и МВФ уточняет фактические потребности Украины в финансировании. Одновременно ЕС продолжает выплаты: 18 сентября Еврокомиссия перечислила Киеву €3,3 млрд на оборонные закупки в рамках кредита на €90 млрд.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим» и рассчитывал закрыть нехватку средств при помощи партнёров. Уже 24 сентября Совет ЕС одобрил для Украины очередную выплату почти на €3 млрд в рамках Ukraine Facility. Средства предоставляются при выполнении Киевом предусмотренных программой условий и реформ.