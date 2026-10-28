Бухарест и Киев станут городами-побратимами, пишет Euronews România

Генеральный совет Бухареста одобрил установление побратимских отношений между столицей Румынии и Киевом. Соответствующее решение поддержали 43 депутата, сообщает Euronews România.

Документ предусматривает развитие сотрудничества между городскими администрациями и обмен опытом в различных сферах. Стороны также смогут проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты, представляющие взаимный интерес.

Проект соглашения предварительно согласовали два румынских ведомства — Министерство иностранных дел и Министерство развития, общественных работ и управления. После одобрения городскими депутатами инициатива получила необходимую поддержку на муниципальном уровне.

Генеральный совет Бухареста выполняет функции местного представительного органа и принимает решения по вопросам городского управления. За их исполнение отвечает мэрия румынской столицы.

Новые побратимские связи создадут основу для прямого взаимодействия Бухареста и Киева. При этом конкретные сроки подписания соглашения и перечень первых совместных проектов пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что почти 40% немецких муниципалитетов продолжили поддерживать неофициальные контакты с российскими городами-побратимами после начала конфликта на Украине. К такому выводу пришла медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), которая опросила около 100 городов и общин ФРГ. В небольших населённых пунктах общение сохраняется благодаря русско-германским обществам, объединяющим бывших учителей, представителей местных администраций и общественных организаций.