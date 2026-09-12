Более трети немецких городов и общин продолжают неформальное общение с российскими побратимами. Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), которая опросила около 100 муниципалитетов.

«Затяжной кризис всё больше осложняет сотрудничество, однако немецкие муниципалитеты не спешат разрывать связи», — говорится в материале.

После начала конфликта на Украине 39% опрошенных муниципалитетов поддерживали неофициальные контакты с российскими городами. В небольших населённых пунктах общение помогают сохранять русско-германские общества. В них участвуют бывшие учителя, сотрудники администраций и прихожане церквей.

Крупные города также не поддержали идею полного разрыва побратимских отношений. В Гамбурге и Дюссельдорфе такие предложения не получили поддержки, хотя официальное сотрудничество с российскими городами фактически остановилось.

По данным RND, после начала конфликта активисты пяти немецких муниципалитетов принимали гостей из российских городов-побратимов. В мае 2024 года представители русско-германского общества Эттлингена посетили Гатчину.

При этом 42% участников опроса выступили за восстановление активного сотрудничества после урегулирования конфликта.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в 2027 году планируют провести бизнес-форум России, США и Германии. По его словам, российская сторона уже получила более 20 запросов от немецких компаний, а место проведения мероприятия объявят ближе к концу года.