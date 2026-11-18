В Москве 44-летняя бухгалтер уволилась из финансовой организации из-за конфликта вокруг электронного документооборота, а затем потребовала восстановить её в должности и выплатить компенсацию за моральные страдания. Однако суд встал на сторону работодателя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина категорически отказывалась переходить на электронные документы и предпочитала работать с привычными бумажными носителями. Руководство компании такой подход не устроил, и сотрудницу лишили доступа к рабочим данным.

По словам самой бухгалтер, начальство постепенно пыталось вынудить её уйти с помощью так называемого тихого сокращения. Она утверждала, что её перестали премировать, понизили со старшего бухгалтера до рядового и оказывали психологическое давление.

В конце концов женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Однако спустя некоторое время решила оспорить действия работодателя через суд. Бывшая сотрудница потребовала вернуть ей прежнюю должность, выплатить заработок за пропущенные рабочие дни и компенсировать моральный вред.

Добиться своего москвичке не удалось. По информации Baza, суд не установил нарушений со стороны компании и отказал в удовлетворении требований. При этом сотрудница сама подала заявление об уходе, а доказать незаконность увольнения не смогла.

Ранее Life.ru рассказывал о сотруднице «Красного & Белого» из Петербурга, которая пожаловалась на попытки руководства выжить её с работы. По словам женщины, после отказа увольняться ей ограничили круг обязанностей, сократили выплаты и начали регулярно требовать письменные объяснения. Однажды ей пришлось подготовить сразу три объяснительные. Работница обратилась в трудовую инспекцию и прокуратуру, но продолжила выходить на работу.