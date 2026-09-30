Звезда «Папиных дочек» вышла замуж и взяла фамилию супруга

Звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова вышла замуж за актёра Антона Рогачёва. Кадрами из «загса» 22-летняя артистка поделилась в соцсетях. Её супругу 25 лет.

Подготовка к церемонии прошла не совсем по плану.

«Букет забыла дома», — призналась Денисова.

А Рогачёву уже по дороге пришлось осваивать свадебную классику: галстук жених учился завязывать по видеоинструкции прямо в такси.

На церемонию Полина пришла в белом костюме и фате, Антон выбрал чёрный костюм с белой рубашкой. После регистрации актриса сообщила ещё об одной перемене — она решила взять фамилию мужа и теперь стала Рогачёвой.

О романе пары стало известно в феврале 2026 года, когда Денисова впервые опубликовала совместные фотографии с избранником. Позже актёры вместе появились на премьере фильма «На льду».

О помолвке Полина рассказала 1 июля. Предложение Рогачёв сделал во время поездки пары в Калининград, подарив возлюбленной кольцо. Сам актёр известен зрителям по «Этерне», «На льду» и другим проектам.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё одна звезда «Папиных дочек» — Мирослава Карпович — вышла замуж и сама сообщила о переменах в личной жизни. До этого актрисе приходилось отдельно опровергать появлявшиеся в Сети слухи о свадьбе.