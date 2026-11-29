Маме будет приятнее, если дети сами заглянут в гости, даже без цветов, чем если они отправят дорогой букет с курьером, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, родителям хочется поговорить с близкими и услышать от них, как дела дома и чем живут внуки.

«Поверьте, самый главный подарок ко Дню матери — это приехать к ней и попить чаю», — сказал парламентарий в эфире радио Sputnik.