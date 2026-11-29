Букетов не надо! Милонов назвал «самый главный подарок» ко Дню матери
Депутат Милонов рекомендовал россиянам на День матери подарить им внимание
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Маме будет приятнее, если дети сами заглянут в гости, даже без цветов, чем если они отправят дорогой букет с курьером, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, родителям хочется поговорить с близкими и услышать от них, как дела дома и чем живут внуки.
«Поверьте, самый главный подарок ко Дню матери — это приехать к ней и попить чаю», — сказал парламентарий в эфире радио Sputnik.
Ранее Life.ru выяснил, что к букетам на День матери россияне всё чаще добавляют сладости. Чаще всего из сладкого выбирают клубнику в шоколаде. Торты к празднику в этом году заказывали на 30% чаще, чем год назад.