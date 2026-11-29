29 ноября в России отмечают День матери. Это прекрасный повод не только поздравить самого близкого человека, но и узнать свою маму немного лучше. А пока предлагаем вспомнить мам из советского кино и мультфильмов. Они спасали детей из беды, переживали из-за их первой любви, учили дружить и прощать, а иногда и сами становились главными героинями невероятных приключений. Некоторые из них знакомы нам с самого детства, но так ли хорошо мы помним, из каких они картин? Life.ru собрал десять кадров, которые помогут это проверить.