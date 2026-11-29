Тест на День матери: Сможете узнать 10 мам из мультфильмов и фильмов СССР?
Заботливые, строгие, смешные и бесконечно любящие — именно такими мы запомнили мам из советского кино. В честь Дня матери Life.ru предлагает вспомнить любимые фильмы и мультфильмы детства. Сможете набрать 10 из 10, узнав их всего по одному кадру?
Обложка © Кадр из мультфильма «Умка», режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев. Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников. Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино», режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский
29 ноября в России отмечают День матери. Это прекрасный повод не только поздравить самого близкого человека, но и узнать свою маму немного лучше. А пока предлагаем вспомнить мам из советского кино и мультфильмов. Они спасали детей из беды, переживали из-за их первой любви, учили дружить и прощать, а иногда и сами становились главными героинями невероятных приключений. Некоторые из них знакомы нам с самого детства, но так ли хорошо мы помним, из каких они картин? Life.ru собрал десять кадров, которые помогут это проверить.
А какая экранная мама больше всего напоминает вам вашу собственную? Если готовы продолжить путешествие по любимому советскому кино, попробуйте вспомнить героинь Натальи Крачковской по одной реплике, отличить реальные события «Самой обаятельной и привлекательной» от выдуманных и угадать семь фильмов СССР по знакомым предметам быта.