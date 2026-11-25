Тест: Вспомните все 7 поступков героинь Нонны Мордюковой? Смотрите: а то газ отключат за ошибки!
25 ноября родилась Нонна Мордюкова, чьи героини могли поставить на место целый дом и пойти наперекор самым близким. Помните, как они поступали в решающий момент? Life.ru предлагает восстановить события семи фильмов и проверить, насколько хорошо вы знаете эти роли.
Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской. Кадр из фильма «Родня», режиссёр Никита Михалков, сценарист Виктор Мережко. Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова», режиссёр Константин Воинов, сценарист Константин Воинов.
Узнать Нонну Мордюкову по кадру легко, а вот вспомнить следующий поступок её героини бывает сложнее. Одна берётся устраивать чужую семейную жизнь, другая оказывается перед выбором между ребёнком и долгом, третья решает, что ради близких ей позволено всё. Ко дню рождения актрисы мы остановили семь киноисторий в тот момент, когда многое зависит от её персонажа. Выберите, что было дальше, и не подмените знакомый сюжет собственной версией!
На каком поступке вы засомневались и какую героиню Мордюковой поняли только спустя годы? Если хочется ещё немного проверить свою кинопамять, попробуйте вспомнить хозяев восьми собак из советских фильмов, узнать мультфильмы Эдуарда Назарова по кадрам и назвать сыновей героев советского кино.