Узнать Нонну Мордюкову по кадру легко, а вот вспомнить следующий поступок её героини бывает сложнее. Одна берётся устраивать чужую семейную жизнь, другая оказывается перед выбором между ребёнком и долгом, третья решает, что ради близких ей позволено всё. Ко дню рождения актрисы мы остановили семь киноисторий в тот момент, когда многое зависит от её персонажа. Выберите, что было дальше, и не подмените знакомый сюжет собственной версией!