22 ноября в России отмечают День сыновей. К этой дате мы вспомнили восемь экранных мам. Одна наняла няню, которая появилась буквально из ниоткуда, другая отправила сына к бабушке, чтобы разлучить его с первой любовью. Где-то имя само всплывёт в памяти, а где-то придётся мысленно прокрутить целую сцену. За каждый верный ответ начисляется один балл.