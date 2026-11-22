Тест: Вспомните, как зовут сыновей из фильмов СССР, и не подведите маму! Позор, если не наберёте 4/7
Вы наверняка помните, из-за кого Надя Кузякина поссорилась с мужем. А как звали её сына? В советских фильмах такие детали легко пропустить, даже если вы знаете любимые сцены наизусть. Проверьте себя в тесте Life.ru.
Обложка © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин
22 ноября в России отмечают День сыновей. К этой дате мы вспомнили восемь экранных мам. Одна наняла няню, которая появилась буквально из ниоткуда, другая отправила сына к бабушке, чтобы разлучить его с первой любовью. Где-то имя само всплывёт в памяти, а где-то придётся мысленно прокрутить целую сцену. За каждый верный ответ начисляется один балл.
Чьё имя вы вспомнили сразу, а над каким вопросом пришлось задуматься? Расскажите в комментариях. Если хочется ещё покопаться в памяти, попробуйте вспомнить профессии восьми героев советского кино, угадать, чьи истории экранизировал Гайдай, или узнать фильмы Рязанова по причинам ссор.