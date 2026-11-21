Тест: Ответьте на 10 сложных вопросов из телеигр! В чьей голове всего одна извилина, и та — прямая?
21 ноября отмечают Всемирный день телевидения! По этому случаю собрали 10 вопросов, которые звучали в «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «О, счастливчик!» и «Кто хочет стать миллионером?». На сколько ответите без звонка другу?
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В студии на ответ дают считаные секунды, а дома всегда кажется, что разгадка очевидна. Но сможете ли вы догадаться, зачем режиссёр напугал актёров закрытием театра, какой металл назвали в честь гнома и что скрывалось за названием «Длинный дом»? Вопросы из телеэфира мы немного сократили и добавили варианты ответов. За каждый верный начисляйте себе один балл.
Какой вопрос оказался самым коварным? Напишите в комментариях, сколько ответов угадали без подсказок. А если хочется продолжить игру, попробуйте узнать актёров под бородой Деда Мороза, вспомнить ссоры в фильмах Рязанова и угадать картины Пырьева по кадрам.