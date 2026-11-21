В студии на ответ дают считаные секунды, а дома всегда кажется, что разгадка очевидна. Но сможете ли вы догадаться, зачем режиссёр напугал актёров закрытием театра, какой металл назвали в честь гнома и что скрывалось за названием «Длинный дом»? Вопросы из телеэфира мы немного сократили и добавили варианты ответов. За каждый верный начисляйте себе один балл.