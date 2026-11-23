Тест: Позорно не узнать эти работы Эдуарда Назарова по кадрам! Волка вспомнят все, а остальных?
Волка с его «Щас спою!» вы наверняка узнаете мгновенно. А как насчёт остальных героев? В 85-летие со дня рождения Эдуарда Назарова собрали семь мультфильмов, в создании которых он участвовал. Попробуйте вспомнить каждый по одному кадру!
Обложка © Кадр из мультфильма «Путешествие муравья», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров. Кадр из мультфильма «Кот, который умел петь», режиссёр Натан Лернер, сценарист Людмила Петрушевская. Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров
23 ноября 2026 года Эдуарду Назарову исполнилось бы 85 лет. Он снимал мультфильмы, придумывал облик героев и озвучивал персонажей. Поэтому в нашем тесте встретятся и его режиссёрские работы, и картины, к которым он приложил руку как художник или актёр. Семь кадров, семь знакомых историй и всего одна попытка вспомнить каждую без подсказки. За правильный ответ начисляйте себе один балл. Слабо добраться до семи?
Какой мультфильм вы узнали мгновенно, а какой заставил усомниться в собственной памяти? Поделитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте вспомнить имена сыновей из советских фильмов, ответить на сложные вопросы из телеигр и узнать фильмы с Алексеем Баталовым по героиням.