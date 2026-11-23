23 ноября 2026 года Эдуарду Назарову исполнилось бы 85 лет. Он снимал мультфильмы, придумывал облик героев и озвучивал персонажей. Поэтому в нашем тесте встретятся и его режиссёрские работы, и картины, к которым он приложил руку как художник или актёр. Семь кадров, семь знакомых историй и всего одна попытка вспомнить каждую без подсказки. За правильный ответ начисляйте себе один балл. Слабо добраться до семи?