24 ноября Наталье Крачковской исполнилось бы 88 лет. Её героини могли устроить скандал, отчитать незнакомца или вмешаться в чужую семейную историю, а зрителям оставалось растаскивать их слова на цитаты. Но помните ли вы, кто именно их произносил? Мы собрали шесть реплик: от знаменитых до тех, ради которых придётся мысленно пересмотреть сцену. Выбирайте героиню и начисляйте себе по одному баллу за правильный ответ.