Тест: Лишь преданный фанат вспомнит героинь Натальи Крачковской по одной реплике! Слабо набрать 6/6?
Хватало пары фраз, чтобы зрители запомнили героиню на десятилетия. В день рождения Натальи Крачковской Life.ru предлагает узнать шесть её персонажей по репликам. Знакомые интонации уже звучат в голове? Проверим, не подведёт ли память!
Обложка © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай. Кадр из фильма «Не может быть!», режиссёр Леонид Гайдай.
24 ноября Наталье Крачковской исполнилось бы 88 лет. Её героини могли устроить скандал, отчитать незнакомца или вмешаться в чужую семейную историю, а зрителям оставалось растаскивать их слова на цитаты. Но помните ли вы, кто именно их произносил? Мы собрали шесть реплик: от знаменитых до тех, ради которых придётся мысленно пересмотреть сцену. Выбирайте героиню и начисляйте себе по одному баллу за правильный ответ.
Какая реплика Натальи Крачковской сразу звучит у вас в голове? Поделитесь в комментариях! А затем попробуйте вспомнить имена сыновей из советских фильмов, узнать картины с Алексеем Баталовым по героиням и назвать фильмы по детским проделкам.