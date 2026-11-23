У одних героев дома изначально жили преданные псы, а кому-то случайная встреча с бездомной собакой перевернула всю жизнь. Без животных эти фильмы мы уже не представляем. Но стоит спросить имя хозяина, и даже знаток любимой картины может замешкаться. Life.ru предлагает вспомнить восемь экранных питомцев и тех, кто о них заботился. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл.