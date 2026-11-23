Тест: А вы помните, как звали хозяев этих 8 прекрасных собак из фильмов СССР?
Кличку помните, мордочку узнаёте, а кто был хозяином? Проверьте, сможете ли вы вернуть восьмерых питомцев героям советского кино. Бим и Артемон уже ждут, но для восьми правильных ответов одной любви к животным мало!
Обложка © Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», режиссёр Наум Бирман, сценарист Семён Лунгин. Кадр из фильма «Каштанка», режиссёр Роман Балаян, сценарист Виктор Говяда. Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное ухо», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Станислав Ростоцкий.
У одних героев дома изначально жили преданные псы, а кому-то случайная встреча с бездомной собакой перевернула всю жизнь. Без животных эти фильмы мы уже не представляем. Но стоит спросить имя хозяина, и даже знаток любимой картины может замешкаться. Life.ru предлагает вспомнить восемь экранных питомцев и тех, кто о них заботился. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл.
Какого хозяина вы вспомнили мгновенно, а какой вопрос заставил усомниться? Расскажите в комментариях. А затем попробуйте вспомнить имена сыновей героинь советского кино, ответить на вопросы из знаменитых телеигр и узнать фильмы с Алексеем Баталовым по героиням.