Тест «Было / не было» по «Самая обаятельная и привлекательная»: Наберёте 8/8 или опростоволоситесь?
Кажется, историю Нади Клюевой мы уже знаем наизусть, а советы Сусанны можем пересказать даже спросонья. Но так ли хорошо вы помните детали этой советской комедии? Попробуйте отличить реальные события фильма от тех, которые мы придумали.
Обложка © © Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Анатолий Эйрамджан, Геральд Бежанов.
В 1985 году на экраны вышла комедия Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная», подарившая зрителям не только десятки крылатых фраз, но и целое пособие по завоеванию мужских сердец. Вместе с Надей Клюевой мы учились флиртовать, следить за модой и искать счастье. Life.ru собрал восемь ситуаций, которые вполне могли произойти в этой комедии. Вот только некоторые из них мы выдумали. Сможете нас разоблачить?
Ну что, удалось вам разоблачить все наши уловки или даже хорошо знакомая история Нади Клюевой смогла поставить вас в тупик? Если готовы и дальше доказывать, что советское кино знаете лучше собственного номера телефона, попробуйте вспомнить хозяев восьми собак из фильмов СССР, узнать работы Эдуарда Назарова по одному кадру или назвать имена сыновей знаменитых киногероинь.