В 1985 году на экраны вышла комедия Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная», подарившая зрителям не только десятки крылатых фраз, но и целое пособие по завоеванию мужских сердец. Вместе с Надей Клюевой мы учились флиртовать, следить за модой и искать счастье. Life.ru собрал восемь ситуаций, которые вполне могли произойти в этой комедии. Вот только некоторые из них мы выдумали. Сможете нас разоблачить?