Тест: Что героиня Галины Польских устроила на этот раз? Вспомните фильм по её поступку
Галина Польских могла одним взглядом дать понять, что её героиня уже всё решила. А вы помните, что она делала дальше? В день рождения актрисы Life.ru предлагает узнать восемь советских фильмов по поступкам её героинь.
Обложка © Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников. Кадр из фильма «Дикая собака Динго», режиссёр Юлий Карасик, сценарист Анатолий Гребнев. Кадр из фильма «За спичками», режиссёры Леонид Гайдай, Ристо Орко, сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов, Тапио Вилппонен, Ристо Орко.
27 ноября Галина Польских отмечает день рождения, ей исполняется 87 лет. За годы в кино она успела сыграть и школьницу, которой взрослые не поверили в самый важный момент, и опытную сотрудницу ЗАГСа, у которой собственная семейная жизнь пошла наперекосяк. Представьте, что кто-то пересказал вам по одной сцене из восьми разных фильмов. Сможете назвать все картины? За каждый верный ответ начисляйте себе один балл.
Какой поступок героини Галины Польских вы вспомнили первым, а на каком пришлось мысленно перемотать фильм? Делитесь в комментариях! И попробуйте вспомнить поступки героинь Нонны Мордюковой, узнать героинь Натальи Крачковской по одной реплике и отличить настоящие цитаты из советских фильмов от выдуманных.