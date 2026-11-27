27 ноября Галина Польских отмечает день рождения, ей исполняется 87 лет. За годы в кино она успела сыграть и школьницу, которой взрослые не поверили в самый важный момент, и опытную сотрудницу ЗАГСа, у которой собственная семейная жизнь пошла наперекосяк. Представьте, что кто-то пересказал вам по одной сцене из восьми разных фильмов. Сможете назвать все картины? За каждый верный ответ начисляйте себе один балл.